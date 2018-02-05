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| | Столтенберг: НАТО не видит от России непосредственной угрозы

Столтенберг: НАТО не видит от России непосредственной угрозы

Вчера, 17:59
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на конференции по вопросам безопасности в Норвежском атлантическом совете. Отвечая на очередной вопрос, генсек объявил, что альянс не видит непосредственно исходящей от России значительной угрозы.

Столтенберг: НАТО не видит от России непосредственной угрозы

 

В понедельник в Осло прошла встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг. На пресс-конференции генсекретарь Североатлантического альянса рассказал о готовящейся встрече Совета Россия-НАТО. Он уточнил, что пока дата заседания не определена, как и повестка предстоящего мероприятия, но организация поддерживает диалог с российской делегацией при альянсе и считает важным контакт с РФ по данной линии.

В ходе встречи Столтенберг ответил на вопрос о международных рисках, исходящих от РФ. Генсек объявил, что НАТО существенных угроз не видит, но Россия может представлять опасность в будущем, поскольку становится все более уверенной в себе.
Виктория Озерова
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