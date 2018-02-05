Сын журналиста Леонтьева запустил политическое шоу на YouTube-канале

Сын корреспондента Михаила Леонтьева Митя запускает политическую программу в YouTube. Его название «Это «Леонтьев».

Никита Готский

Как говорит Митя, в свои проекте он не намерен скрываться в студии, потому как считает, что важнейшие события необходимо обсуждать в открытую. Если же какой-либо человек не согласиться с мнением ведущего канала, он имеет право прийти к нему и доказать обратное. Съемочный процесс очередного политического шоу проходят в центральной части Москвы на Триумфальной площади один раз в неделю. Митя Леонтьев предлагает подписаться на его канал в YouTube и следит за событиями в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.