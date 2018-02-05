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| | Пошел второй месяц как мэр Одессы не появлялся на рабочем месте

Пошел второй месяц как мэр Одессы не появлялся на рабочем месте

Сегодня, 16:06
Мэр Одессы Геннадий Труханов второй месяц не выходит на работу, сообщают местные СМИ. 

Пошел второй месяц как мэр Одессы не появлялся на рабочем месте

 

Хронология развития событий такова: 26 декабря Геннадий Труханов ушел на новогодние каникулы до 18 января. Накануне окончания отпуска мэр решил продлить его еще на 3 дня, а по истечению продленного срока мэр в качестве командировки улетел в Афины. Уже оттуда Геннадий Труханов полетел в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе, тем самым в сумме отсутствовал на работе до 28 января. Этого политику оказалось мало, и он взял еще неделю отпуска за свой счет, но в понедельник 5 февраля так и не явился на рабочее место.  

Сегодня вице-мэр Анатолий Орловский проводил аппаратное заседания. 

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