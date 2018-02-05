ВКС РФ отразили ракетный удар по Москве

Под Москвой была проведена учебная тренировка по обнаружению и отражению групповой ракетной атаки по столице. В рамках мероприятий были отработаны вопросы своевременного сотрудничества по обнаружению ракет условного врага, вычислению их координат, изучению состава целей и направлению противоракет, также были отработаны действия при возникновении аварий техногенного характера. Отмечается, что на тренировке были созданы условия, максимально приближенные к боевой обстановке.
Тренировка была завершена успешно. Все «вражеские» ракеты были обнаружены и уничтожены своевременно вдали от важных охраняемых государственных объектов.