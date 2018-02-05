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| | ВКС РФ отразили ракетный удар по Москве

ВКС РФ отразили ракетный удар по Москве

Сегодня, 15:32
Соединение противоракетной обороны Воздушно-космических сил России приняло участие в тренировке по обнаружению и отражению группового ракетного удара. Военнослужащие успешно отразили условное воздушное нападение на Москву.

ВКС РФ отразили ракетный удар по Москве

 

Под Москвой была проведена учебная тренировка по обнаружению и отражению групповой ракетной атаки по столице. В рамках мероприятий были отработаны вопросы своевременного сотрудничества по обнаружению ракет условного врага, вычислению их координат, изучению состава целей и направлению противоракет, также были отработаны действия при возникновении аварий техногенного характера. Отмечается, что на тренировке были созданы условия, максимально приближенные к боевой обстановке.

Тренировка была завершена успешно. Все «вражеские» ракеты были обнаружены и уничтожены своевременно вдали от важных охраняемых государственных объектов.
Виктория Озерова
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