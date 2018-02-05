Кремль пообещел ответить боевикам за сбитый Су-25

Россия примет меры для пресечения деятельности исламистов в Сирии за сбитый Су-25. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Никита Готский

По его словам, когда глава РФ Владимир Путин сообщал об окончании активного раунда операции по поддержке сирийской армии, он имел в виду, что потенциал вооруженных сил России в местах временного базирования приемлем, дабы при необходимости сокрушить террористов. Также Песков отметил, что в этом случае речь идет о точечных ударах по радикальным исламистам. Помимо этого пресс-секретарь выражает соболезнование родственникам погибшего летчика, майора Романа Филиппова. Согласно утверждению российского дипломата, пилот погиб героем, сегодня все соболезнуют его родным, а вся страна гордится своими героями.Песков не стал комментировать цитату сенатора Игоря Морозова, который считает, что ПЗРК, из которой сбили Филиппова, попала в Сирию из Украины. По его мнению, не имея точных данных, невозможно рассуждать о таком моменте.Вчера в Сети появились кадры последнего сражения штурмовика Су-25 против боевиков в САР. Самолет сбили в районе Идлиба 3 февраля.