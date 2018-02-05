Погибшему в Сирии летчику дали награду посмертно

Российский летчик, сбитый в Сирии, представлен к званию «Герой России» посмертно. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В Минобороны напоминают, что во время облета зоны деэскалации «Идлиб» в целях контроля прекращения огня Су-25 Романа Филиппова сбили исламисты из ПЗРК. Пилот до последнего момента пытался держать самолет в небе и доложил командованию, что сбит ракетой. Ему удалось катапультироваться в месте, контролируемом террористами, где майору пришлось вступить в неравный бой с боевиками, отстреливаясь от наседавших радикалов. Вскоре после окружения противником летчик погиб в сложнейшем поединке.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Никита Готский

Как стало известно, погибший двумя днями ранее в зоне сирийского конфликта отечественный пилот Роман Филиппов представлен главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу к присвоению звания «Героя России» посмертно.Ответсвенность за сбитый самолет взяли боевики из «Хайет Тахрир аш-Шам»* (организация запрещена в РФ). Лидер бандформирования отметил, что штурмовик сбили его подчиненные.