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| | Погибшему в Сирии летчику дали награду посмертно

Погибшему в Сирии летчику дали награду посмертно

Сегодня, 13:51
Российский летчик, сбитый в Сирии, представлен к званию «Герой России» посмертно. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Погибшему в Сирии летчику дали награду посмертно

 

Как стало известно, погибший двумя днями ранее в зоне сирийского конфликта отечественный пилот Роман Филиппов представлен главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу к присвоению звания «Героя России» посмертно.
 
 
В Минобороны напоминают, что во время облета зоны деэскалации «Идлиб» в целях контроля прекращения огня Су-25 Романа Филиппова сбили исламисты из ПЗРК. Пилот до последнего момента пытался держать самолет в небе и доложил командованию, что сбит ракетой. Ему удалось катапультироваться в месте, контролируемом террористами, где майору пришлось вступить в неравный бой с боевиками, отстреливаясь от наседавших радикалов. Вскоре после окружения противником летчик погиб в сложнейшем поединке.

Ответсвенность за сбитый самолет взяли боевики из «Хайет Тахрир аш-Шам»* (организация запрещена в РФ). Лидер бандформирования отметил, что штурмовик сбили его подчиненные.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Никита Готский
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