Подписи в пользу Явлинского, Титов и Бабурина не соответствуют закону - ЦИК

Часть подписей в поддержку кандидата в президенты Григория Явлинского, а также некоторых его оппонентов являются недействительными. Об этом сообщили в ЦИК.

Никита Готский

ЦИК проверил подписи электората для Явлинского, Титова и Бабурина. Часть их оказались недействительными, в частности, они не подходят под требования закона 3,18% подписей для Бабурина, 4,35% за Титова и 1,7% в поддержку лидера «Яблока». В ЦИК сообщают, что допустимым порогом для регистрации являются 5%, в связи с чем все вопросы касательно регистрации вышеупомянутых претендентов занять президентское кресло будут рассмотрены 7-8 февраля.Возможность регистрации как кандидата на пост главы российского государства действующего президента Владимира Путина в комиссии рассмотрят завтра. Ранее представители органа сообщали, что из собранных в поддержку нынешнего кремлевского лидера подписей закону не соответствуют 0,39%.Прежде председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выразил благодарность за работу в период сбора подписей, всего в его пользу собрали 167 000. Политик считает, он стал кандидатом не от фракции, а от граждан РФ. Выборы президента России состоятся 18 марта.