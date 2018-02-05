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| | Подписи в пользу Явлинского, Титов и Бабурина не соответствуют закону - ЦИК

Подписи в пользу Явлинского, Титов и Бабурина не соответствуют закону - ЦИК

Сегодня, 13:08
Часть подписей в поддержку кандидата в президенты Григория Явлинского, а также некоторых его оппонентов являются недействительными. Об этом сообщили в ЦИК.

Подписи в пользу Явлинского, Титов и Бабурина не соответствуют закону - ЦИК

 

ЦИК проверил подписи электората для Явлинского, Титова и Бабурина. Часть их оказались недействительными, в частности, они не подходят под требования закона 3,18% подписей для Бабурина, 4,35% за Титова и 1,7% в поддержку лидера «Яблока». В ЦИК сообщают, что допустимым порогом для регистрации являются 5%, в связи с чем все вопросы касательно регистрации вышеупомянутых претендентов занять президентское кресло будут рассмотрены 7-8 февраля.

Возможность регистрации как кандидата на пост главы российского государства действующего президента Владимира Путина в комиссии рассмотрят завтра. Ранее представители органа сообщали, что из собранных в поддержку нынешнего кремлевского лидера подписей закону не соответствуют 0,39%.

Прежде председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выразил благодарность за работу в период сбора подписей, всего в его пользу собрали 167 000. Политик считает, он стал кандидатом не от фракции, а от граждан РФ. Выборы президента России состоятся 18 марта.
Никита Готский
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