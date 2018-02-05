Путин может не попасть на выборы президента 2018

Петицию, связанную с отстранением Владимира Путина, действующего президента России от грядущих в марте текущего года выборов подписали уже более 3500 тысяч человек. На данный момент ближайшей целью для авторов петиции является достижение отметки в 5 тысяч подписей.

В петиции, помимо всего прочего, призывают поставить подпись в документе об отстранении Путина от выборов, ссылаясь на информацию, имеющуюся в Конституции России.

«Спешим напомнить, что российская Конституция запрещает пребывание одного лица на посту президента России боле чем два срока. Время Владимира Путина, согласно Конституции, подошло к концу еще в 2008 году, потому дальнейшее его пребывание на посту президента Российской Федерации является незаконным», - отмечается в опубликованной петиции.

Помимо этого, автор петиции обратился также и к представителям ЦИК России, заявив об ответственности, которую они несут, поддерживая незаконного президента РФ.

По мнению составившего документ автора, удержание власти является уголовным преступлением, а его виновники и соучастники наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Автор петиции также требует исключить Путина из списка кандидатов, дабы предотвратить тяжкое преступление.

Николай Офицеров