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| | Путин может не попасть на выборы президента 2018

Путин может не попасть на выборы президента 2018

Сегодня, 12:51
Петицию, связанную с отстранением Владимира Путина, действующего президента России от грядущих в марте текущего года выборов подписали уже более 3500 тысяч человек. На данный момент ближайшей целью для авторов петиции является достижение отметки в 5 тысяч подписей.
 

Путин может не попасть на выборы президента 2018

 

В петиции, помимо всего прочего, призывают поставить подпись в документе об отстранении Путина от выборов, ссылаясь на информацию, имеющуюся в Конституции России.
 
«Спешим напомнить, что российская Конституция запрещает пребывание одного лица на посту президента России боле чем два срока. Время Владимира Путина, согласно Конституции, подошло к концу еще в 2008 году, потому дальнейшее его пребывание на посту президента Российской Федерации является незаконным», - отмечается в опубликованной петиции.
 
Помимо этого, автор петиции обратился также и к представителям ЦИК России, заявив об ответственности, которую они несут, поддерживая незаконного президента РФ.
 
По мнению составившего документ автора, удержание власти является уголовным преступлением, а его виновники и соучастники наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Автор петиции также требует исключить Путина из списка кандидатов, дабы предотвратить тяжкое преступление.

Николай Офицеров
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