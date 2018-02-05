Эксперты из США рассказали, как НАТО и Украина победят Россию

Американские эксперты построили теорию о том, каким образом Украине и НАТО удастся победить Россию в случае, если будут начаты открытые военные действия. Вооружение, имеющееся у российской армии, позволяет вести полномасштабную войну и, во многом, оно превосходит западные аналоги. Современная медицина, однако, не сможет оказать помощь всем раненым на поле боя, утверждает эксперт Роберт Беркхусен.

Автор материала утверждает, что военнослужащие России на сегодняшний день обладают мощнейшими танками, самолетами, средствами радиоэлектронной борьбы, сверхсовременной формой, а также стрелковым оружием. Однако, при этом, уровень медицины в 17,5 тысячах населенных пунктов не многим лучше уровня развивающихся государств. Во многих из этих селений местные жители практически не могут рассчитывать ни на какую высококвалифицированную помощь.

Даже, если начнется крупный конфликт с Украиной, Россия, вероятнее всего, столкнется с серьезными трудностями. Если находящиеся на приграничных пунктах Белгород, Орел, Курс и Брянск подвергнуться обстрелам, то раненых принимать будет, по мнению эксперта, просто негде.

В исследовании утверждает, что примером для хорошей работы медицинской системы в боевых условиях можно считать работу медперсонала СССР во времена ВОВ. Несмотря на высокие потери, в целом система работала исправно.

Николай Офицеров