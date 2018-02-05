Посольство России отметило важность совместной с США борьбы против терроризма

В субботу в Сирии был сбит русский самолет Су-25, многие жители США, в том числе и политики, соболезнуют гибели пилота. Посольство России, которое находится в США, выразило благодарность местным гражданам за их сочувствие и отметило важность совместной с Вашингтоном борьбы против терроризма.

Пелагея Лебединская

3 февраля в Сирии над провинцией Идбил был сбит из переносного ракетного комплекса русский самолет Су-25. Пилот успел катапультироваться, но в бою с террористами погиб. Жители США на адрес Посольства РФ отправляют свои искренние соболезнования в гибели русского летчика. Российские дипломаты, которые сейчас находятся в США, выразили свою благодарность и отметили, что России и США важно начать совместно бороться в Сирии против террористов. Объединив свои усилия, они бы намного быстрее освободили жителей САР от этого зла.Отметим, что в военном ведомстве сообщили о том, что в районе провинции Идбил русскими военными было уничтожено более 30 бандитов, которые подозревались в нападении на Су-25.