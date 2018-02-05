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| | Минобороны срочно увеличило высоту полетов Су-25 в Сирии

Минобороны срочно увеличило высоту полетов Су-25 в Сирии

Сегодня, 09:31
После произошедшего трагического инцидента, связанного со сбитым самолетом и погибшим в последствии пилотом штурмовика Су-25 руководство Минобороны утвердило решение относительно увеличения высоты полетов самолета данного типа в Сирии на высоте выше 5 тысяч метров.
 

Минобороны срочно увеличило высоту полетов Су-25 в Сирии

 

На таком расстоянии от земли самолеты становятся, по сути, неуязвимыми для ракет ПЗРК, которые и привели к гибели пилота. Помимо этого, подобные меры являются гарантией защиты от огня зенитных скорострельных пушек, а также пуль от обычного стрелкового оружия. Также известно, что два источника в оборонном ведомстве и один представитель авиастроительной отрасли рассказали прессе о том, что была создана рабочая группа, главной задачей которой будет уточнение деталей гибели пилота самолета.
 
Помимо этого, совместно с турецкой стороной проводится операция по возвращению на родину тела. В частности, изучается, почему же пилот так и не успел задействовать против ПЗРК тепловые ловушки. Это специальные пиротехнические заряды, которые отвлекают головки самонаведения установки.

Николай Офицеров
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