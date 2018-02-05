Минобороны срочно увеличило высоту полетов Су-25 в Сирии

Минобороны срочно увеличило высоту полетов Су-25 в СирииСегодня, 09:31
В Минобороны РФ прокомментировали последние слова пилота разбившегося Ту-154 о «внештатной ситуации на борту». В оборонном ведомстве отметили, пилот успел
Турция сообщила в посольство РФ, расположенное в Анкаре, о том, что намерена передать России тело пилота Олега Пешкова, который управлял сбитым самолетом
Силовики экстремистской группировки «Исламское государство» взяли в плен пилота сбитого военного самолета над территорией Сирии. Данные о здоровье пилота и