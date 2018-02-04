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| | Украина уличила Nike в помощи Донбассу

Украина уличила Nike в помощи Донбассу

Вчера, 18:56
Американская компания Nike, производящая спортивную одежду и обувь, показала в Сети новый логотип, созданный для эксклюзивной коллекции для жителей Лондона. Данная эмблема включает в себя буквы LDNR.

Украина уличила Nike в помощи Донбассу

 

Пользователи активно обсуждают возможные ответные меры со стороны Украины, поскольку данная аббревиатура у представителей киевской власти ассоциируется с названиями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. На самом деле логотип не имеет ничего общего с политикой. Литеры LDN означают Лондон, а R – run в переводе с английского языка на русский – бежать. Эмблему создали в честь ежегодного марафона, который состоится весной этого года в столице Великобритании.

Украина уличила Nike в помощи Донбассу

 

Юзеры в комментариях пишут, что скоро Киев введет санкции по отношению к Nike, поскольку американская компания «признала» ДНР и ЛНР. Украина выступает против фирмы Adidas из-за ее деятельности в Крыму. По мнению пользователей, производителя спортивной обуви Nike может ждать подобная участь.
Домбровский Сергей
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