Накануне члены делегации из ФРГ прибыли в Крым. Там их встретил председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель. Он и сопровождает немецких депутатов, которые оказались приятно удивлены качеством дорог на полуострове.

Гемпель рассказал, что визитеры остались довольны. Они увидели, что в Крыму нет дефицита продуктов питания, но настоящим сюрпризом для них оказалось качество местных дорог. Перед прибытием на полуостров иностранные гости много слышали о пресловутых «русских дорогах» и ожидали самого худшего. На это сопровождающие им ответили, что дороги в Крыму стали такими в последние четыре года – теперь их интенсивно строят и регулярно ремонтируют. Также визитеров заинтересовала возможность прислать на отдых в МДЦ «Артек» детей из Германии.

Всего в РК прибыли девять немецких парламентариев, представителей партии «Альтернатива для Германии» из трех парламентов: Бердина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Юрий Гемпель подчеркивает, что все они настроены исключительно дружелюбно по отношению к крымчанам. Гости с интересом осмотрели крупные инфраструктурные объекты для сельхозпредприятий, которые находятся на стадии строительства, новый терминал аэропорта «Симферополь» и Соборную мечеть.

Дарья Светозарова

Депутаты из ФРГ заявили, что их визит должен стать особым сигналом. Представитель парламента Берлина Увэ Бронзон подчеркнул, что считает важным плодотворное сотрудничество с Россией и диалог между двумя странами. Он процитировал слова выдающегося политика ХХ столетия Вилли Брандта: «Кто находится в диалоге, то не стреляет». Парламентарий добавил, что со стороны немецких властей на них не оказывалось давление, а целесообразность поездки обсуждалась только внутри фракции. Гости сообщили, что угрозы Киева их не пугают, и они ратуют за самостоятельность бизнеса в решениях о том, с кем и на каких условиях сотрудничать. Санкции же, по их словам, никому пользы еще не приносили.