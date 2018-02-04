Посол США Хантсман рассказал, как относятся к россиянам простые американцы

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, как относятся к россиянам простые американцы. Выяснилось, что обыватели в США настроены по отношению к обычным российским гражданам вполне дружелюбно, и разногласия на высшем уровне влияют на эти весьма незначительно.

Дарья Светозарова

Посол заверяет, что ели простой русский человек придет в гости среднестатистической американской семье, то они наверняка поладят. Однако отношения между Кремлем и Белым домом иногда сопровождаются разногласиями. В связи с этим посол выразил мнение, что правительства двух стран должны найти точки соприкосновения, выстроить диалог и начать доверять друг другу и демонстрировать взаимное уважение, даже если точки зрения порой оказываются различными. Об этом Джон Хантсман рассказал в интервью, опубликованном на его аккаунте в Twitter.В конце прошлого года американский посол уже говорил о том, что считает улучшение отношений между двумя державами вполне вероятным. В качестве примера он привел уровень сотрудничества по Сирии и ядерной программе Северной Кореи. Хантсман подчеркнул, что простые американцы не просто ждут, а требуют налаживания диалога с РФ, и россияне хотят того же. Просто иногда в дело вмешивается политика, которая все усложняет.