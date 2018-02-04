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| | Жители Германии вышли на митинг против открытых границ и наплыва мигрантов

Жители Германии вышли на митинг против открытых границ и наплыва мигрантов

Вчера, 16:14
На прошлой неделе люди массово вышли на митинг в двух городах Германии: в Коттбусе и Канделе. Участники выступали против миграционной политики.

Жители Германии вышли на митинг против открытых границ и наплыва мигрантов

 

Такого в Коттбусе ещё не было. Для жителей стало шоком видеть огромную толпу размером в 2,5 митингующих, так как городок насчитывает 100 тысяч населения. Очевидцам казалось, что толпа никогда не закончится, людей было настолько много, что казалось, на улицах совсем нет свободного пространства.

Пиком решения протестовать стал случай убийства мальчика беженцами из Сирии. Жители хотят, чтобы на территории Германии отменили свободное пересечение границ.

Подобный случай произошел и в Канделе: 15-летнюю девочку Мию убил мигрант из Афганистана. Прибавил перца мэр Канделя. Своими действиями он показал, что его не так беспокоит безопасность своего народа, как тот факт, что соседние страны разоблачат национальность злоумышленника, что может привести к конфликту. После этого население города ринулось выдвигать недовольства в сторону миграционных отношений.
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