Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Госдума привлечет СБ ООН к расследованию атаки Су-25 в Сирии

Госдума привлечет СБ ООН к расследованию атаки Су-25 в Сирии

Сегодня, 15:49
Представитель КПРФ Дмитрий Новиков на заседании в Государственной Думе заявил, что необходимо привлечь к расследованию инцидента с российским Су-25 экспертов Службы безопасности ООН. Самолет сбили в провинции Идлиб третьего февраля, пилот погиб.

Госдума привлечет СБ ООН к расследованию атаки Су-25 в Сирии

 

По мнению Новикова, существуют некоторые улики свидетельствующие о причастности коалиции, возглавляемой США, к уничтожению Су-25 в Сирии. По словам депутата, вполне возможно, что ракетный комплекс, с помощью которого сбили российский штурмовик, террористы приобрели у американцев или их партнеров. Ситуация запутанная и требует тщательных разбирательств. Новиков назвал действия США в Сирии выходящими за законные нормы. Если официальная власть САР попросила Россию вмешаться в конфликт в стране, то Вашингтон по собственной инициативе вводит войска на территорию Сирии.

По мнению Новикова, представители СБ ООН должны провести расследование по поводу атаки на Су-25 в Идлиб и гибели летчика. Российский штурмовик сбили террористы, пилота уничтожили.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Клинцевич: Сбивший Су-25 ПЗРК террористы приобрели у США
Клинцевич: Сбивший Су-25 ПЗРК террористы приобрели у США

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по обороне, российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК),

Террористы сбили в Сирии истребитель МиГ-21
Террористы сбили в Сирии истребитель МиГ-21

В Сирии террористы сбили возле населенного пункта Кафер-Нбуда в провинции Хама принадлежавший правительственным войскам истребитель МиГ-21. Такое сообщение

В Алеппо боевики сбили самолет ВВС Сирии
В Алеппо боевики сбили самолет ВВС Сирии

В Алеппо боевики террористической группировки ИГИЛ сбили самолет, принадлежащий ВВС Сирии. Об этом проинформировал канал Al mayadeen.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости