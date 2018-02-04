Госдума привлечет СБ ООН к расследованию атаки Су-25 в Сирии

Представитель КПРФ Дмитрий Новиков на заседании в Государственной Думе заявил, что необходимо привлечь к расследованию инцидента с российским Су-25 экспертов Службы безопасности ООН. Самолет сбили в провинции Идлиб третьего февраля, пилот погиб.

Домбровский Сергей

По мнению Новикова, существуют некоторые улики свидетельствующие о причастности коалиции, возглавляемой США, к уничтожению Су-25 в Сирии. По словам депутата, вполне возможно, что ракетный комплекс, с помощью которого сбили российский штурмовик, террористы приобрели у американцев или их партнеров. Ситуация запутанная и требует тщательных разбирательств. Новиков назвал действия США в Сирии выходящими за законные нормы. Если официальная власть САР попросила Россию вмешаться в конфликт в стране, то Вашингтон по собственной инициативе вводит войска на территорию Сирии.По мнению Новикова, представители СБ ООН должны провести расследование по поводу атаки на Су-25 в Идлиб и гибели летчика. Российский штурмовик сбили террористы, пилота уничтожили.