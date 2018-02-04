В центре Киева во главе Саакашвили люди организовали марш против украинской власти

4 февраля жители Киева собрались, чтобы устроить «марш за будущее». Акция направлена на смену власти в Украине, где возглавил толпу Михаил Саакашвили. Маршрут начинался от парка Тараса Шевченко и длился до Европейской площади.

Изначально путь был немного другой. Саакашвили хотел провести колонну по бульвару Тараса Шевченко и по Крещатику, но на центральной улице проходил другой митинг. Люди протеста на улице Крещатик требовали адекватную цену на растаможивание своих иностранных автомобилей.Ранее бывший президент Грузии обвинил Петра Порошенко в срыве акции в Киеве. Саакашвили рассказал, что неизвестно по каким причинам в городе резко начали устанавливать конструкции и огромную сцену из металла. Данный ход был сделан, чтобы бывший мер Одессы не смог провести свой протест – предположил Михаил Саакашвили.«Железные памперсы» не спасут президента, в скором времени Петр Порошенко подаст в отставку.