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| | В центре Киева во главе Саакашвили люди организовали марш против украинской власти

В центре Киева во главе Саакашвили люди организовали марш против украинской власти

Сегодня, 15:03
4 февраля жители Киева собрались, чтобы устроить «марш за будущее». Акция направлена на смену власти в Украине, где возглавил толпу Михаил Саакашвили. Маршрут начинался от парка Тараса Шевченко и длился до Европейской площади.

В центре Киева во главе Саакашвили люди организовали марш против украинской власти

 

Изначально путь был немного другой. Саакашвили хотел провести колонну по бульвару Тараса Шевченко и по Крещатику, но на центральной улице проходил другой митинг. Люди протеста на улице Крещатик требовали адекватную цену на растаможивание своих иностранных автомобилей.

Ранее бывший президент Грузии обвинил Петра Порошенко в срыве акции в Киеве. Саакашвили рассказал, что неизвестно по каким причинам в городе резко начали устанавливать конструкции и огромную сцену из металла. Данный ход был сделан, чтобы бывший мер Одессы не смог провести свой протест – предположил Михаил Саакашвили.«Железные памперсы» не спасут президента, в скором времени Петр Порошенко подаст в отставку.
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