Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по обороне, российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), сбивший российский самолет Су-25 в Идлибе, террористы могли приобрести у граждан США.

Домбровский Сергей

Клинцевич не говорит с полной уверенностью, но намекает на имеющиеся данные, которые свидетельствуют об участии американцев в этом деле. По словам сенатора, западным странам выгодно ухудшить отношения между Турцией, ответственной за территорию, где произошел инцидент и Россией. Анкару выставили не в лучшем свете. Американские военные давно сотрудничают с различными группировками в Сирии. Представители РФ просили коллег из США объяснить, как они разделяют членов военных формирований на хороших и плохих, но не получили ответа.По словам Клинцевича, получить ПЗРК достаточно сложно, для этого нужно иметь связи в высших кругах. Ситуация требует проведения тщательного анализа. По мнению российского сенатора, велика вероятность того, что ракетный комплекс боевики бандформирований получили от США. Третьего февраля в провинции Идлиб террористы сбили Су-25 и уничтожили пилота, который является гражданином РФ. Позже эта зона подверглась массовым обстрелам. В результате военной операции погибли 30 злоумышленников из запрещенных организаций.