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| | Похоже на зависть: Трамп устал от того, что в США говорят только о России

Похоже на зависть: Трамп устал от того, что в США говорят только о России

Сегодня, 09:25
3 февраля Дональд Трамп опубликовал запись в Twitter, где высказал свое недовольство в сторону жителей США. Президент опечален тем, что в стране обсуждают лишь Россию и ни единого слова о достижениях внутри своей территории.

Похоже на зависть: Трамп устал от того, что в США говорят только о России

 

Трамп высказал свое мнение о том, что никто не заметил, как начали расти зарплаты в государстве, как глава умело решил проблему касающуюся безработицы. Количество рабочих мест с момента избрания нового правителя США увеличилось в разы.

Дело в том, что многие считают победу Дональда Трампа нелегитимной. Эксперты считают, что ко всем бедам США, в том числе и к победе миллиардера на выборах, причастна Москва, она выдвинула его в президенты. Все попытки бизнесмена опровергнуть факт вмешательства России не дают успеха, потому что ФБР уверено в договоренности Кремля с новым правителем США.

Не смотря на обвинения со стороны США, российские власти утверждают, что Вашингтон на самом преувеличивает, и называют обвинения «голословными».
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