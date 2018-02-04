Собчак планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Несмотря на многочисленные препятствия на своем пути, Собчак не намерена отказываться от своего желания изменить жизнь россиян к лучшему и поднять страну на качественно новый уровень, поэтому она сделать все дабы попасть в ряды представителей власти, пусть и не на пост президента.
Ведущая уже присоединилась к партии «Гражданская инициатива», с которой по завершению выборов она начнет формировать собственное движение, при этом, если коллеги по партии ее не поддержат, она откажется от них и сделает все самостоятельно.
Собчак поставила перед собой цель в виде получения места в Госдуме, где у нее появится шанс повысить уровень жизни своих сограждан.