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| | Собчак планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Собчак планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Сегодня, 09:01
Такими планами на будущее ведущая Ксения Собчак поделилась со своими избирателями в рамках официальной встречи, состоявшейся вчера, 3 февраля, в Санкт-Петербурге. Кандидат в президенты РФ также уверена, что ей не дадут победить на предстоящих выборах, поэтому заранее разрабатывает дополнительные планы.

Собчак планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

 

Несмотря на многочисленные препятствия на своем пути, Собчак не намерена отказываться от своего желания изменить жизнь россиян к лучшему и поднять страну на качественно новый уровень, поэтому она сделать все дабы попасть в ряды представителей власти, пусть и не на пост президента.

Ведущая уже присоединилась к партии «Гражданская инициатива», с которой по завершению выборов она начнет формировать собственное движение, при этом, если коллеги по партии ее не поддержат, она откажется от них и сделает все самостоятельно.

Собчак поставила перед собой цель в виде получения места в Госдуме, где у нее появится шанс повысить уровень жизни своих сограждан.
Пойда Анна
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