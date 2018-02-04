Собчак планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Такими планами на будущее ведущая Ксения Собчак поделилась со своими избирателями в рамках официальной встречи, состоявшейся вчера, 3 февраля, в Санкт-Петербурге. Кандидат в президенты РФ также уверена, что ей не дадут победить на предстоящих выборах, поэтому заранее разрабатывает дополнительные планы.

Пойда Анна

Несмотря на многочисленные препятствия на своем пути, Собчак не намерена отказываться от своего желания изменить жизнь россиян к лучшему и поднять страну на качественно новый уровень, поэтому она сделать все дабы попасть в ряды представителей власти, пусть и не на пост президента.Ведущая уже присоединилась к партии «Гражданская инициатива», с которой по завершению выборов она начнет формировать собственное движение, при этом, если коллеги по партии ее не поддержат, она откажется от них и сделает все самостоятельно.Собчак поставила перед собой цель в виде получения места в Госдуме, где у нее появится шанс повысить уровень жизни своих сограждан.