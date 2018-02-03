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| | Издатель Forbes признался, что спонсирует кампанию Собчак

Издатель Forbes признался, что спонсирует кампанию Собчак

Вчера, 16:21
Президент издательского дома ACMG Александр Федотов признался, что является одним из спонсоров предвыборной кампании Ксении Собчак. Он отметил, что кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» попросила его о помощи еще в конце прошлого лета. Таким образом, Федотов стал первым, кто открыто заявил о поддержке амбиций Ксении Анатольевны.

Издатель Forbes признался, что спонсирует кампанию Собчак

 

Заявление издателя имеется в открытом доступе на веб-сайте Forbes. Однако сумму Федотов называть не стал. Прежде сама телеведущая в одном из интервью упомянула, что собирается пополнить свой избирательный фонд примерно на 300 миллионов рублей, но подчеркнула, что ее кампанию спонсирует не один человек.

Федотов выразился о Собчак, как о компетентном руководителе одного из подразделений его медиахолдинга – Ксения Анатольевна является главным редактором L'Officiel Russia – и подчеркнул, что знает ее уже много лет. Он добавил, что телеведущая сообщила ему о своих президентских амбициях еще в августе 2017-го и тогда же попросила о финансовой поддержке.
Дарья Светозарова
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