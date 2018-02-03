Издатель Forbes признался, что спонсирует кампанию Собчак

Заявление издателя имеется в открытом доступе на веб-сайте Forbes. Однако сумму Федотов называть не стал. Прежде сама телеведущая в одном из интервью упомянула, что собирается пополнить свой избирательный фонд примерно на 300 миллионов рублей, но подчеркнула, что ее кампанию спонсирует не один человек.
Федотов выразился о Собчак, как о компетентном руководителе одного из подразделений его медиахолдинга – Ксения Анатольевна является главным редактором L'Officiel Russia – и подчеркнул, что знает ее уже много лет. Он добавил, что телеведущая сообщила ему о своих президентских амбициях еще в августе 2017-го и тогда же попросила о финансовой поддержке.