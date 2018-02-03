Украина настаивает на изменении механизма применения права вето в Совбезе ООН

Делегация Украины в ООН пытается заставить реформировать Совет Безопасности за счет внесения ряда корректив в некоторые процедуры. Это заявление сделали официальные представители Киева в рамках межправительственных переговоров, посвященных реформированию всемирной организации.

Пойда Анна

По мнению данных политиков, Украина за два года членства в Совбезе смогла многое осознать и прийти к выводу о необходимости некоторых перемен, которые помогут устранить многие злободневные проблемы, а также «институционные недостатки», замеченные представителями страны.Самые большие разногласия вызывает частые случаи злоупотребления правом вето, при этом лишь одна делегация способна полностью заморозить работу Совета, когда требуются действия со стороны Совбеза. Кроме того, Украина считает, что Совбез часто пренебрегает активными действиями, предпочитая их «пустым переговорам».