Посольство Российской Федерации в США ждёт точных координат местонахождения россиянина Петра Левашова. В пятницу российская дипмиссия прислала заявление по данному поводу.

В сообщении было написано о том, что посольство РФ всегда будут отстаивать права и оказывать помощь российским жителям в США. Также в документы было сказано, что точного местонахождения Петра Левашова власти США не указали.Российские политики требуют соблюдать договор о взаимной правовой помощи, который вступил в силу с 1999 года, и прекратить создавать перехваты российских граждан на своей территории.Петр Левашов был арестован в Испании за кибервмешательство. Позже власть Барселоны передала «преступника» в США, где он бесследно исчез.