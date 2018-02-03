НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Посольство РФ в США подозревает Вашингтон в похищении людей

Посольство РФ в США подозревает Вашингтон в похищении людей

Сегодня, 15:11
Посольство Российской Федерации в США ждёт точных координат местонахождения россиянина Петра Левашова. В пятницу российская дипмиссия прислала заявление по данному поводу.

Посольство РФ в США подозревает Вашингтон в похищении людей

 

В сообщении было написано о том, что посольство РФ всегда будут отстаивать права и оказывать помощь российским жителям в США. Также в документы было сказано, что точного местонахождения Петра Левашова власти США не указали.

Российские политики требуют соблюдать договор о взаимной правовой помощи, который вступил в силу с 1999 года, и прекратить создавать перехваты российских граждан на своей территории.

Петр Левашов был арестован в Испании за кибервмешательство. Позже власть Барселоны передала «преступника» в США, где он бесследно исчез.
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