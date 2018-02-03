НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Пушков: В США играют с открытием нового ящика Пандоры

Пушков: В США играют с открытием нового ящика Пандоры

Сегодня, 13:57
Алексей Пушков, являющийся официальным председателем комиссии Совфеда относительно информационной политики, заявил о том, что правительство Соединенных Штатов Америки рискуют открытием очередного ящика Пандоры с непредвиденными последствиями.

Пушков: В США играют с открытием нового ящика Пандоры

 

Такое заявление Пушков обнародовал в своём официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter, комментируя опубликованный американским Министерством финансов доклад о возможных санкциях относительно российского государственного долга, которые будут иметь довольно негативный характер. По словам российского политика, к весьма неблагоприятным сдвигам также может привести ряд других мер американского правительства, направленных на ограничение Российской Федерации.

Напомним, ранее представители американского Минфина заявили о том, что расширение санкционных ограничений против российского государственного долга может в значительной степени повлиять на дестабилизацию глобальных финансовых рынков.
Александр Вест
Новости по теме
Пушков поведал, почему Трампу так важно встретиться с Путиным
Пушков поведал, почему Трампу так важно встретиться с Путиным

Алексей Пушков, который является российским сенатором, в сети микроблогов Twitter обнародовал сообщение, в котором прокомментировал желание Дональда Трампа

Пушков: США обеспокоены сотрудничеством России и Китая
Пушков: США обеспокоены сотрудничеством России и Китая

Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков высказал свое мнение по поводу приезда госсекретаря США Джона Керри в Пекин. По словам

Пушков: ЕС должен продолжить давление на Киев по выплате долга за газ
Пушков: ЕС должен продолжить давление на Киев по выплате долга за газ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что ЕС должен продолжить давление на Киев по выплате долга за газ России.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости