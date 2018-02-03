Пушков: В США играют с открытием нового ящика Пандоры

Алексей Пушков, являющийся официальным председателем комиссии Совфеда относительно информационной политики, заявил о том, что правительство Соединенных Штатов Америки рискуют открытием очередного ящика Пандоры с непредвиденными последствиями.

Александр Вест

Такое заявление Пушков обнародовал в своём официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter, комментируя опубликованный американским Министерством финансов доклад о возможных санкциях относительно российского государственного долга, которые будут иметь довольно негативный характер. По словам российского политика, к весьма неблагоприятным сдвигам также может привести ряд других мер американского правительства, направленных на ограничение Российской Федерации.Напомним, ранее представители американского Минфина заявили о том, что расширение санкционных ограничений против российского государственного долга может в значительной степени повлиять на дестабилизацию глобальных финансовых рынков.