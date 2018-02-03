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| | В Пентагоне поведали об условиях применения ядерного оружия

В Пентагоне поведали об условиях применения ядерного оружия

Сегодня, 11:11
Официальные представители Пентагона рассказали о том, в каком случае правительство Соединенных Шатов Америки может прибегнуть к использованию ядерного вооружения. В американском ведомстве поведали о перечне таких «чрезвычайных обстоятельств».

В Пентагоне поведали об условиях применения ядерного оружия

 

Новая ядерная доктрина была обнародована недавно Пентагоном, в которой говорится о том, что применение ядерного вооружения в США может состояться лишь в тех случаях, если государству, или его союзникам будет угрожать прямая угроза. В новой доктрине также указывается, что атака, произведённая против США, может и не иметь ядерный характер для применения американского ядерного оружия. Главным показателем в данном аспекте является наличие прямой угрозы жизненно важных интересов США со стороны других государств.

Напомним, Барак Обама во время своего президентского срока предложил концепцию относительно модернизации ядерных сил США, а в новой доктрине говорится о том, что Штаты намерены продолжить развивать её.
Александр Вест
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