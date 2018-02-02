Медведев пошутил по поводу землетрясения в Алма-Ате

Глава Кабинета министров России Дмитрий Медведев рассказал о том, как прошло заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза 2 февраля в столице Казахстана. В Алма-Ате в этот день зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7.

Домбровский Сергей

По словам Медведева, мероприятие прошло отлично, коллеги беседовали в дружественной обстановке, никто не выражал недовольство или агрессию. Во время заседания, когда рассматривали постановление номер 666 совета Министров Белоруссии в здании стали слышны подземные толчки. По мнению Медведева, это природное явление можно считать уроком для всех присутствующих, а для Белоруссии просто знаком Божьим.Землетрясение произошло неподалеку от столицы Казахстана в примерно половине четвертого вечера по местному времени. Медведев ранее рекомендовал экономистам разработать единые методы регулирования рынка критповалют, поскольку в создавшихся условиях игнорировать подобную структуру нельзя.