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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | Медведев пошутил по поводу землетрясения в Алма-Ате

Медведев пошутил по поводу землетрясения в Алма-Ате

Вчера, 18:50
Глава Кабинета министров России Дмитрий Медведев рассказал о том, как прошло заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза 2 февраля в столице Казахстана. В Алма-Ате в этот день зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7.

Медведев пошутил по поводу землетрясения в Алма-Ате

 

По словам Медведева, мероприятие прошло отлично, коллеги беседовали в дружественной обстановке, никто не выражал недовольство или агрессию. Во время заседания, когда рассматривали постановление номер 666 совета Министров Белоруссии в здании стали слышны подземные толчки. По мнению Медведева, это природное явление можно считать уроком для всех присутствующих, а для Белоруссии просто знаком Божьим.

Землетрясение произошло неподалеку от столицы Казахстана в примерно половине четвертого вечера по местному времени. Медведев ранее рекомендовал экономистам разработать единые методы регулирования рынка критповалют, поскольку в создавшихся условиях игнорировать подобную структуру нельзя.
Домбровский Сергей
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