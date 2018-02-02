По словам Медведева, мероприятие прошло отлично, коллеги беседовали в дружественной обстановке, никто не выражал недовольство или агрессию. Во время заседания, когда рассматривали постановление номер 666 совета Министров Белоруссии в здании стали слышны подземные толчки. По мнению Медведева, это природное явление можно считать уроком для всех присутствующих, а для Белоруссии просто знаком Божьим.
Землетрясение произошло неподалеку от столицы Казахстана в примерно половине четвертого вечера по местному времени. Медведев ранее рекомендовал экономистам разработать единые методы регулирования рынка критповалют, поскольку в создавшихся условиях игнорировать подобную структуру нельзя.