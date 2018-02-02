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| | Власти Украины готовят санкции для работающих в Крыму немецких компаний

Власти Украины готовят санкции для работающих в Крыму немецких компаний

Вчера, 18:53
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с заявлением о намерении властей страны ввести санкционные меры касательно работающих на территории Крыма немецких компаний. Среди таких компаний оказались Adidas и Volkswagen.

Власти Украины готовят санкции для работающих в Крыму немецких компаний

 

Глава украинского МИД Павел Климкин проинформировал о намерении властей страны ввести санкции по отношению к работающим на территории Крымского полуострова немецким компаниям. По словам министра, сейчас у правительства Украины есть набор механизмов в сфере правового законодательства, которым можно оперировать с целью оказания влияние.

Климкин добавил, что вопрос о введении санкций сейчас находится на стадии поиска взвешенного решения. Остальные подробности не подлежит раскрытию в связи с конфиденциальностью.

В январе этого года глава МИД сообщал, что такие немецкие компании, как Adidas и Volkswagen «причислили Крым к российской территории». Также власти Украины сообщали, что автоконцерны Audi, Toyota, Kia Motors, Nissan и другие, продолжают осуществлять работу в Крыму в обход санкций ЕС.
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