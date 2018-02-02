Украинский политик в прямом эфире устроил потасовку с журналистом

Эдуард Леонов, являющийся экс-депутатом Верховной рады, ранее представлявший интересы партии «Свобода», в прямом эфире на телевидении устроил потасовку с журналистом по имени Руслан Коцабой, имеющим весьма скандальную репутацию.

Также Коцабой заметил, что война заберёт людей, которые обладают наиболее агрессивным нравом, на что весьма бурно отреагировал Леонов, накинувшийся на своего оппонента. Экс-депутат старался нанести журналисту физические повреждения, обоих участников конфликта удалось вовремя разнять.

Александр Вест

В Сети было опубликовано видео потасовки, которую устроили Коцабой и Леонов прямо в эфире популярного телевизионного канала «ЧП.INFO». В эфире передачи гости программы занимались активным обсуждением проблемы, сложившейся в Украине вокруг права свободы слова. Леонов заявил, что приверженцам Виктора Януковича нельзя выступать со своими заявлениями на телевидении в Украине, на что журналист ответил, что в данный момент война заняла не только юго-восток украинского государства, но и головы некоторых людей, недвусмысленно намекнув на бывшего депутата.