Украинский политик в прямом эфире устроил потасовку с журналистом

В Сети было опубликовано видео потасовки, которую устроили Коцабой и Леонов прямо в эфире популярного телевизионного канала «ЧП.INFO». В эфире передачи гости программы занимались активным обсуждением проблемы, сложившейся в Украине вокруг права свободы слова. Леонов заявил, что приверженцам Виктора Януковича нельзя выступать со своими заявлениями на телевидении в Украине, на что журналист ответил, что в данный момент война заняла не только юго-восток украинского государства, но и головы некоторых людей, недвусмысленно намекнув на бывшего депутата.
Украинский политик в прямом эфире устроил потасовку с журналистомВчера, 17:27
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