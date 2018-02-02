Третий на старт: закрылся очередной штаб Алексея Навального

«Забастовка избирателей» - протестные акции, которые состоялись в нескольких городах 28 января 2018 года. Их организатором являлся блогер Алексей Навальный. После проведения мероприятий они получили известность как самые провальные, а сторонники Навального охарактеризовали их как «унылый бардак». По подсчетам последователей оппозиционера и правоохранительных органов – это была самая малочисленная акция. В ней приняли участие не более пяти тысяч человек. Даже столица, на которую штаб Навального возлагал большие надежды, собрала менее тысячи горожан.

Так или иначе, акция обернулась провалом

После «забастовки избирателей» в Сети было выложено видеообращение, которое записал теперь уже бывший руководитель штаба в Тосно Андрей Ермилов. Молодой человек, поблагодарил всех сторонников, и тех, кто оказывал поддержку в ходе проведения протестных акций. Однако после прошедших мероприятий он выразил свое полнейшее разочарование, как в самой «забастовке», так и в Алексее Навальном, за которым следовал ранее.

По словам экс-координатора, все, что они делали от чистого сердца и с душой, блогер воспринял как «ничто». Головной офис раскритиковал малочисленный и мирный протест жителей Тосно. По словам Андрея Ермилова, штаб в Москве хотел «пустить людей под полицейские дубинки». Это было нужно, чтобы обеспечить дополнительный пиар и просмотры в социальных сетях Алексея Навального, который постоянно создает провокационные ситуации, граничащие с нарушением закона, чтобы после создать слезливые ролики для YouTube и пожаловаться на власть.

В конце своего видеообращения Андрей Ермилов подытожил, что больше не желает работать и сотрудничать с блогером и штаб в Тосно закрывается. Соответствующие записи были размещены в официальной группе штаба «ВКонтакте», а также на YouTube канале. За несколько дней видео просмотрело более 300 тысяч человек.