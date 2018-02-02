Третий на старт: закрылся очередной штаб Алексея Навального

«Забастовка избирателей» - протестные акции, которые состоялись в нескольких городах 28 января 2018 года. Их организатором являлся блогер Алексей Навальный. После проведения мероприятий они получили известность как самые провальные, а сторонники Навального охарактеризовали их как «унылый бардак». По подсчетам последователей оппозиционера и правоохранительных органов – это была самая малочисленная акция. В ней приняли участие не более пяти тысяч человек. Даже столица, на которую штаб Навального возлагал большие надежды, собрала менее тысячи горожан.
Так или иначе, акция обернулась провалом
После «забастовки избирателей» в Сети было выложено видеообращение, которое записал теперь уже бывший руководитель штаба в Тосно Андрей Ермилов. Молодой человек, поблагодарил всех сторонников, и тех, кто оказывал поддержку в ходе проведения протестных акций. Однако после прошедших мероприятий он выразил свое полнейшее разочарование, как в самой «забастовке», так и в Алексее Навальном, за которым следовал ранее.
По словам экс-координатора, все, что они делали от чистого сердца и с душой, блогер воспринял как «ничто». Головной офис раскритиковал малочисленный и мирный протест жителей Тосно. По словам Андрея Ермилова, штаб в Москве хотел «пустить людей под полицейские дубинки». Это было нужно, чтобы обеспечить дополнительный пиар и просмотры в социальных сетях Алексея Навального, который постоянно создает провокационные ситуации, граничащие с нарушением закона, чтобы после создать слезливые ролики для YouTube и пожаловаться на власть.
В конце своего видеообращения Андрей Ермилов подытожил, что больше не желает работать и сотрудничать с блогером и штаб в Тосно закрывается. Соответствующие записи были размещены в официальной группе штаба «ВКонтакте», а также на YouTube канале. За несколько дней видео просмотрело более 300 тысяч человек.
Источник: YouTube.com - channel/штаб в Тосно
Блогер отреагировал на видеообращение своих бывших сторонников крайне негативно. Навальный проявил агрессию и неуважение к экс-последователям, назвав их со своего личного аккаунта «смешными жуликами» прямо под видео на YouTube. Подобным поведением блогер продемонстрировал истинное отношение к людям, которые выступали на его стороне долгое время.
PrtScr: YouTube.com - channel/штаб в Тосно
Аналогичная ситуация произошла и в городе Горячий Ключ. Координатор представительства Навального Карина Усманова с негативом отреагировала на прошедшие мероприятия. По ее словам, после просмотра акций из других городов, она увидела, что на митинги стало приходить меньше адекватных ораторов, а для юных сторонников блогера движение превратилось в своеобразную игру. По этой причине Усманова приняла решение закрыть народный штаб в своем решении больше не выступать на мероприятиях, организованных московским штабом Навального.
Однако эти случаи запустили цепную реакцию среди сторонников блогера. Многие крайне негативно отнеслись к оскорблениям с его стороны в адрес бывших соратников. Например, в официальной группе штаба «ВКонтакте» «Команда Навального|Калининск» администрация моментально отреагировала на негативные слова блогера в адрес людей, ранее поддерживавших все его инициативы. Они отметили, что больше не желают тратить свои силы, деньги и другие ресурсы на поддержку человека, который с таким пренебрежением относится к окружающим. Также представители штаба из Калининска открыто сообщили о том, что это не первый раз, когда Навальный оскорбляет сторонников . По их мнению, скоро блогер останется совсем один из-за своего неумения выстраивать работу с людьми.
В связи с этим координаторы офиса приняли решение прекратить работу штаба. Это уже третий случай за несколько дней, когда разочарованные провалом акций 28 января и поведением своего лидера решают оборвать с ним все связи.
Источник:https://t.me/karaulny/43311
Вероятнее всего, проблема состоит в отсутствии правильного координирования действий между головным штабом в Москве и региональными представительствами. Однако решающим в этом вопросе становится «наплевательское» отношение блогера к последователям, мнение которых он не ценит, всячески критикует и даже может высмеять и оскорбить человека за то, что тот выскажет ту или иную критику.
Напомним, что он уже не впервые замечен в конфликтах с теми людьми, которые являются его сторонниками. Экс-соратникВиталий Серуканов, который был его последователем на протяжении многих лет, обвинил бывших коллег и главного лидера в провале штабной работы в Москве. Он также открыто признал, что Навальному «выгодны аресты», так как они повышают его уровень в глазах некоторых сторонников. Сейчас уже провокации не помогают блогеру удержать сторонников, которые видя его отношение к людям, начинают массово закрывать штабы по всей стране.