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| | Песков извинился за агитацию Путина после замечания ЦИК

Песков извинился за агитацию Путина после замечания ЦИК

Сегодня, 13:50
Возглавляющая ЦИК Элла Памфилова выступила с официальным замечанием от имени ведомства и направила его пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Касалось данное замечание прямой агитации в пользу Владимира Путина, который на данный момент является кандидатом в президенты на грядущих выборах.
 

Песков извинился за агитацию Путина после замечания ЦИК

 

«Сейчас от имени ЦИК я хотела бы сделать замечание пресс-секретарю Дмитрию Пескову о недопущении подобных высказываний в дальнейшем», - заявила Памфилова, общаясь с представителями прессы по поводу произошедшего инцидента.
 
Памфилова уверяет, что высказывание Песков допустил 29 января. В нем, по мнению главы ЦИК, содержались очевидные признаки агитации. Дмитрий Песков, комментария произошедшую накануне акцию сторонников оппозиционера Алесея Навального, выступил с хвалебными словами в сторону президента, заявив, что Путин представляет собой «абсолютного лидера общественного мнения, политического олимпа, с которым попросту никто на данный момент не может конкурировать».
 
Исходя из закона, лица, которые не являются кандидатами и занимают государственные должности в период избирательной кампании, не имеют права на использование собственного поста в целях избрания кандидата. В числе этого входит также предвыборная агитация, а также использование должностных обязанностей.
 
Дмитрий Песков извинился за свои слова и пообещал впредь быть более аккуратным в высказываниях касательно президента и приближающихся выборов.

Николай Офицеров
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