Опрос показал, сколько граждан РФ поучаствуют в выборах-2018

Сотрудники Фонда «Общественное мнение» провели ряд социологических опросов, целью которых было определить, какой процент населения Российской Федерации намерен поучаствовать в предстоящих президентских выборах в нынешнем году.

Александр Вест

Уже в марте стартует президентская гонка, которая определит имя нового главу России. В связи с этим фактом был проведён опрос, который показал, что скорее всего, около 79% намерены оставить свой голос в предстоящих выборах. Также заметим, что 55% опрошенных россиян заявили, что поучаствуют в выборах российского президента не смотря ни на что. 16% россиян заметили, что не собираются оставлять свои голоса за какого-то ни было кандидата, пропустив процедуру избрания нового президента.Еще 6% респондентов не определились в своём решении об участии в выборах, а 10% склоняются к тому, чтобы проголосовать в выборах-2018. В проведённом опросе приняли участие около 3 тысяч человек.