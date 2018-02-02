НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | Опрос показал, сколько граждан РФ поучаствуют в выборах-2018

Опрос показал, сколько граждан РФ поучаствуют в выборах-2018

Сегодня, 13:25
Сотрудники Фонда «Общественное мнение» провели ряд социологических опросов, целью которых было определить, какой процент населения Российской Федерации намерен поучаствовать в предстоящих президентских выборах в нынешнем году.

Опрос показал, сколько граждан РФ поучаствуют в выборах-2018

 

Уже в марте стартует президентская гонка, которая определит имя нового главу России. В связи с этим фактом был проведён опрос, который показал, что скорее всего, около 79% намерены оставить свой голос в предстоящих выборах. Также заметим, что 55% опрошенных россиян заявили, что поучаствуют в выборах российского президента не смотря ни на что. 16% россиян заметили, что не собираются оставлять свои голоса за какого-то ни было кандидата, пропустив процедуру избрания нового президента.

Еще 6% респондентов не определились в своём решении об участии в выборах, а 10% склоняются к тому, чтобы проголосовать в выборах-2018. В проведённом опросе приняли участие около 3 тысяч человек.
Александр Вест
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