Медведев призвал стране ЕАЭС разработать общий подход к криптовалютам

Медведев заметил, что без проведения конвенций международного масштаба, посвящённых обсуждению методов, которые позволили бы узаконить и разъяснить данную сферу экономики, криптовалюты так и останутся вне закона и без общего понимания. Премьер также заметил, что не имеет смысла замыкаться относительно проблемы криптовалют в рамках национальной модели, а следует разработать общий подход к данным типам валют, которые могут использоваться на международном рынке.
Дмитрий Медведев добавил, что государствам, входящим в ЕАЭС, следует создать общее так называемого общего электронного доверия, в котором будет разрешён свободны обмен данными, позволяющий делиться наработками и идеями относительно цифровых финансовых активов.