Медведев призвал стране ЕАЭС разработать общий подход к криптовалютам

В рамках своего выступления на форуме под названием «Цифровая повестка в эпоху глобализации» Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром РФ, заявил о том, что необходимо разработать общий подход к криптовалютам, объединяющий многие страны.

Александр Вест

Медведев заметил, что без проведения конвенций международного масштаба, посвящённых обсуждению методов, которые позволили бы узаконить и разъяснить данную сферу экономики, криптовалюты так и останутся вне закона и без общего понимания. Премьер также заметил, что не имеет смысла замыкаться относительно проблемы криптовалют в рамках национальной модели, а следует разработать общий подход к данным типам валют, которые могут использоваться на международном рынке.Дмитрий Медведев добавил, что государствам, входящим в ЕАЭС, следует создать общее так называемого общего электронного доверия, в котором будет разрешён свободны обмен данными, позволяющий делиться наработками и идеями относительно цифровых финансовых активов.