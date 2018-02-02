НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Медведев призвал стране ЕАЭС разработать общий подход к криптовалютам

Медведев призвал стране ЕАЭС разработать общий подход к криптовалютам

Сегодня, 12:55
В рамках своего выступления на форуме под названием «Цифровая повестка в эпоху глобализации» Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром РФ, заявил о том, что необходимо разработать общий подход к криптовалютам, объединяющий многие страны.

Медведев призвал стране ЕАЭС разработать общий подход к криптовалютам

 

Медведев заметил, что без проведения конвенций международного масштаба, посвящённых обсуждению методов, которые позволили бы узаконить и разъяснить данную сферу экономики, криптовалюты так и останутся вне закона и без общего понимания. Премьер также заметил, что не имеет смысла замыкаться относительно проблемы криптовалют в рамках национальной модели, а следует разработать общий подход к данным типам валют, которые могут использоваться на международном рынке.

Дмитрий Медведев добавил, что государствам, входящим в ЕАЭС, следует создать общее так называемого общего электронного доверия, в котором будет разрешён свободны обмен данными, позволяющий делиться наработками и идеями относительно цифровых финансовых активов.
Александр Вест
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