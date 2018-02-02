Благодаря РФ из плена в Ливии освобожден белорусский военный

Военный специалист из Белоруссии, а также бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда специального назначения ГРУ СССР Вячеслав Качура был освобожден из плена в Ливии и на данный момент направляется в Минск. Информацией об этом поделился представитель контактной группы по вопросам внутриливийскому регулированию Лев Деньгов.

Белорус, прибыв в Ливию еще в июне 2011 года, находясь в составе группы международных специалистов из Белоруссии, России и Украины. В августе того же года их задержали революционеры, им предъявили обвинении в пособничестве режиму бывшего президенту Ливии Муаммару Каддафи.

Уже позднее удалось освободить часть задержанных граждан, до последнего момента однако о судьбе Качуры доподлинно не было известно ничего. «После продолжительных переговоров нам удалось наконец добиться консенсуса и освободить Вячеслава Качуру, который долгое время находился в заключении в Ливии. Там он пробыл последние шесть с половиной лет», - заявил один из представителей контактной группы.

По его словам, вопросом освобождения занимался лично глава Чечни Рамзан Кадыров, которого координировали через МИД России, Белоруссии и центр внутриливийского урегулирования.

Николай Офицеров