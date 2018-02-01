Опубликовано ранее неизвестное интервью Бориса Ельцина 1990 года

В далеком 1990 году, как раз накануне избрания в президенты, Б.Н.Ельцин дал интервью. Встреча молодого Александра Чепарухина и Председателя Верховного Совета РСФСР состоялась летом в поезде, следовавшим из Москвы в Ригу.

Спустя почти 30 лет, продюсер разместил видеозапись интервью на своей странице в сети. «Сегодня – 87 лет со дня рождения Б.Н.Ельцина. Я впервые публикую видео своего интервью с ним», - заявил издатель. Сразу же после встречи, запись беседы была размещена в западных печатных СМИ. Первая публикация появилась в австрийском журнале Kurier, позднее интервью облетело практически весь мир.В разговоре с Александром будущий глава государства поделился своими мыслями и переживаниями о судьбе народа, о изменениях, которые произошли с людьми. Он рассказал о реформах, о пути «на Запад», о проблемах и ошибках своих предшественников.Российский продюсер не скрывает восхищения искренностью и естественностью своего собеседника. Борис Николаевич был настоящим лидером того времени. Люди тянулись к нему и всячески поддерживали его. Уже на следующий год после интервью 1991 Ельцин стал президентом. В 1999 году он подал в отставку с поста президента РФ. На посту главы государства его сменил Владимир Путин.