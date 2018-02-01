Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Мнения

Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Новое открытие учёных напугало общественность.

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

От Редактора

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

Что же является самой большой тайной артиста.

Сюжеты :

Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров
| | Опубликовано ранее неизвестное интервью Бориса Ельцина 1990 года

Опубликовано ранее неизвестное интервью Бориса Ельцина 1990 года

Вчера, 20:48
В далеком 1990 году, как раз накануне избрания в президенты, Б.Н.Ельцин дал интервью. Встреча молодого Александра Чепарухина и Председателя Верховного Совета РСФСР состоялась летом в поезде, следовавшим из Москвы в Ригу.

Опубликовано ранее неизвестное интервью Бориса Ельцина 1990 года

 

Спустя почти 30 лет, продюсер разместил видеозапись интервью на своей странице в сети. «Сегодня – 87 лет со дня рождения Б.Н.Ельцина. Я впервые публикую видео своего интервью с ним», - заявил издатель. Сразу же после встречи, запись беседы была размещена в западных печатных СМИ. Первая публикация появилась в австрийском журнале Kurier, позднее интервью облетело практически весь мир.

В разговоре с Александром будущий глава государства поделился своими мыслями и переживаниями о судьбе народа, о изменениях, которые произошли с людьми. Он рассказал о реформах, о пути «на Запад», о проблемах и ошибках своих предшественников.

Российский продюсер не скрывает восхищения искренностью и естественностью своего собеседника. Борис Николаевич был настоящим лидером того времени. Люди тянулись к нему и всячески поддерживали его. Уже на следующий год после интервью 1991 Ельцин стал президентом. В 1999 году он подал в отставку с поста президента РФ. На посту главы государства его сменил Владимир Путин.
Новости по теме
Путин в интервью Стоуну рассказал о своих внуках
Путин в интервью Стоуну рассказал о своих внуках

Российский президент Владимир Путин, давая интервью американском режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о том, что у него есть внуки, о чем сообщают американские

Бузова выложила в сеть интервью с Майклом Фассбендером
Бузова выложила в сеть интервью с Майклом Фассбендером

Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram очередное видео. На нем телеведущая берет интервью у Майкла Фассбендера и Марион Котийяр.

Михалков ответил на обвинения вдовы Бориса Ельцина
Михалков ответил на обвинения вдовы Бориса Ельцина

Именитый кинорежиссер Никита Михалков ответил на обвинения вдовы Бориса Ельцина Наины в распространении лжи об истории государства и прокомментировал свою

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости