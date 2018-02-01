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| | Путин пообещал россиянам снижение цен на бензин

Путин пообещал россиянам снижение цен на бензин

Вчера, 20:38
Владимир Путин дал слово обсудить с главой ФАС Игорем Артемьевым вопрос о понижении цен на бензин во всех регионах России.

Путин пообещал россиянам снижение цен на бензин

 

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее положение экономики позволяет снизить цены на бензин по всей стране. Так как в некоторых регионах она завышена, в связи с проблематичной доставкой и слабой инфраструктурой. Он дал свое слово обсудить этот вопрос с руководителем ведомства ФАС Игорем Артемьевым. Также сказал, что цена на бензин зависит от акцизов, доходы от которых должны пускаться на ремонт дорог в России. Тем более, что нефть поднялась в цене высоко, один баррель стоит 70 долларов.

Отметим, что Министерство финансирования России утверждает, что рост цен на топливо находится в пределах инфляции.
Пелагея Лебединская
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Комментарии (1):

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До этого ВВП на полном серьёзе 13 лет доказывал обратное что снижение невозможно и при цене на нефть 100 долл...Чудеса перед выборами..
Вчера, 22:59
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