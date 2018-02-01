Путин пообещал россиянам снижение цен на бензин

Владимир Путин дал слово обсудить с главой ФАС Игорем Артемьевым вопрос о понижении цен на бензин во всех регионах России.

Пелагея Лебединская

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее положение экономики позволяет снизить цены на бензин по всей стране. Так как в некоторых регионах она завышена, в связи с проблематичной доставкой и слабой инфраструктурой. Он дал свое слово обсудить этот вопрос с руководителем ведомства ФАС Игорем Артемьевым. Также сказал, что цена на бензин зависит от акцизов, доходы от которых должны пускаться на ремонт дорог в России. Тем более, что нефть поднялась в цене высоко, один баррель стоит 70 долларов.Отметим, что Министерство финансирования России утверждает, что рост цен на топливо находится в пределах инфляции.