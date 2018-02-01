Эксперт высказался о запрете бандеровской идеологии в Польше

Российский эксперт Дмитрий Родионов прокомментировал решение польского сената о введении ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. По его мнению, запрет на бандеровские тезисы в Польше появился как нельзя кстати.

Дарья Светозарова

Директор центра геополитических исследований Института инновационного развития предположил, что польские политики поняли всю губительности безоговорочной поддержки процессов, происходящих в соседней Украине. Родионов добавил, что в Варшаве и раньше демонстрировали недовольство бандеровщиной, которая набирает силу на Украине.Эксперт уточнил, что Киеву четко дали понять, насколько неэффективен выбранный политический курс, но тут выразил опасение, что воплощение в реальность положений документа может не наступить вовсе, либо репрессивные меры окажутся на деле недостаточными.Ранее в польском сенате большинством голосов приняли закон, в соответствии с которым пропагандистов украинского национализма и отрицающих факт Волынской резни ждет уголовная ответственность. Уличенным в подобных нарушениях гражданам грозит три года тюрьмы. Компанию им могут составить люди, обвиняющие поляков в пособничестве нацистам во время Второй мировой, а также те, кто употребит выражение «польские лагеря смерти».