Владимир Путин пошутил, чем займется после выборов

Глава России Владимир Путин нанес свой визит на завода "Ростсельмаш" в городе Ростове-на-Дону.

Пелагея Лебединская

Владимир Путин посетил завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону. Он ознакомился там с новой технологией тракторов и комбайнов по уборке зерна. Ему показали, как работает новая система мониторинга, которая во время работы комбайна сможет передавать все данные по сбору урожая. Также президент общался с персоналом завода и много шутил. Например, когда он сел за руль комбайна то прошутил, что после выборов летом займется сбором урожая. Позже с руководством завода обговаривал вопросы об увеличении производства техники, что бы в скором будущем ей смогли пользоваться все регионы России.Напомним, что 18 марта 2018 года состоятся выборы президента России, на которые Владимир Путин пойдет, как самовыдвиженец.