Китай и Британия: Си Цзиньпин пообещал Терезе Мэй «еще больше» открыть рынки после Brexit

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сообщил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что рынки Китая откроются еще больше для Британии после выхода из ЕС. По словам Мэй, после Brexit Британия получит возможность самостоятельно заключать торговые договора.

Председатель КНР на встрече с Терезой Мэй, являющейся премьер-министром Британии, сообщил, что наступивший период сотрудничества между Китаем и Великобританией можно назвать «золотым веком». Обоюдное влияние восточной и западной культуры поможет сохранить странам мир и благосостояние сотрудничающих стран.Лидер Китая сообщил, что необходим углубленный культурный диалог с Британией, который позволит наладить взаимопонимание китайского правительства с официальным Лондоном. Премьер-министр Великобритании Тереза Мей сообщила о готовности принимать участие в прагматическом сотрудничестве с Китаем в сфере, связанной с торговлей, наукой, экономикой и технологиями.