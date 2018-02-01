Китай и Британия: Си Цзиньпин пообещал Терезе Мэй «еще больше» открыть рынки после Brexit

Председатель КНР на встрече с Терезой Мэй, являющейся премьер-министром Британии, сообщил, что наступивший период сотрудничества между Китаем и Великобританией можно назвать «золотым веком». Обоюдное влияние восточной и западной культуры поможет сохранить странам мир и благосостояние сотрудничающих стран.
Лидер Китая сообщил, что необходим углубленный культурный диалог с Британией, который позволит наладить взаимопонимание китайского правительства с официальным Лондоном. Премьер-министр Великобритании Тереза Мей сообщила о готовности принимать участие в прагматическом сотрудничестве с Китаем в сфере, связанной с торговлей, наукой, экономикой и технологиями.