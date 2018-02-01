В Великобритании министр создал приложение о самом себе

Министр СМИ, культуры спорта и цифровых технологий Мэтт Хэнкок создал мобильную программу о себе.

Никита Готский

Приложение называется по имени чиновника. Хэнкок стал первым министром Великобритании, который смог создать мобильное приложение о себе самом. Пр помощи «Депутата Мэтта Хэнкока» можно прочитать сообщения парламентария, обратиться к нему с тем или иным вопросом, а также пообщаться с другими пользователями. Люди, загрузившие на свой смартфон новинку от британского министра, получили возможность увидеть небольшую видеозапись, где их приветствует сам Хэнкок. В данном обращении политик предлагает пользователям обратиться к нему с пожеланиями и поговорить с другими на всевозможные важные вопросы. При помощи этого ресурса фолловеры смогут ознакомиться со статьями Хэнкока, осмотреть его фотоснимки и послушать его прежние выступления в парламенте.