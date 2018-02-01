В Калужской области откроют Центр изучения радиофармпрепаратов

В Калужской области создадут первый в России Центр доклинических исследований радиофармпрепаратов. Об этом сообщили представители Минпрома страны.

По мнению Цыба, у больницы имеется огромный потенциал. Власти обладают большими планами по дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству с калужским центром по улучшению инфраструктуры в целях развития ядерной медицины, в том числе и при помощи бизнеса.

Никита Готский

Данная клиника с финансированием в один миллиард рублей будет создана на базе Медицинского радиологического научного центра, который располагается на территории Калужской области. Как утверждает замминистра промышленности Сергей Цыб, министерство вместе с Центром основало в регионе пункт протонной терапии. По его словам, на платформе Центра власти создадут центр доклинических исследований, подобных которому в регионе нет. Это будет первый объект с необходимыми исследовательскими лабораториями, общий объем инвестиций в клинику составит миллиард рублей.Ранее сообщалось о предложении сделать фармацевтику государственной отраслью в РФ. Депутаты КПРФ указали, что так делают во многих странах, а это поспособствует тому, что власти смогут регулировать цены на лекарства, что сделает более бюджетными для населения, как отечественные препараты, так и зарубежные.