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| | В Минобороны РФ охарактеризовали маневры Су-27 над Черным морем как безопасные

В Минобороны РФ охарактеризовали маневры Су-27 над Черным морем как безопасные

Вчера, 17:50
В Минобороны России отреагировали на заявления коллег из американского военного ведомства о «небезопасном перехвате» американского воздушного судна радиоэлектронной разведки EP-3 российским истребителем Су-27. Перехват имел место быть 29 января недалеко от полуострова Крым.

В Минобороны РФ охарактеризовали маневры Су-27 над Черным морем как безопасные

 

Российские военнослужащие нашли необходимым напомнить коллегам из Пентагона, в частности командиру 67-й тактической группы, о том, что Крым теперь неотъемлемая часть РФ. Поэтому американцы должны быть готовы встретить в этом воздушном пространстве не воздушные суда украинских партнеров, а российские боевые авиамашины. Помимо этого, в военном министерстве России посоветовали американцам раздать своим пилотам новые карты, с актуальными границами и обозначениями.
 
В Минобороны пояснили, что перехватом называется полет, длящийся несколько минут и завершающийся захватом цели, приближающейся к государственным рубежам с выключенными транспондерами. А российский самолет предвосхищал попытки американского разведборта приблизиться к кордону в течение двух часов и двадцати минут, а значит, это называется «сопровождением». Подытоживая свой комментарий, в военном ведомстве сообщили, что маневр российского Су-27 был стандартным и абсолютно безопасным для самолета американских ВВС.

Дарья Светозарова
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