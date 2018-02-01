"Единая Россия" предлагает тюремные сроки за пропаганду насилия в сети

Депутаты Госдумы выступают за введение тюремного заключения за призывы к насилию на просторах интернета. Заместитель руководителя фракции «Единая Росиия» Андрей Исаев добавил, что в соответствующий закон будут внесены поправки.

Он также подчеркнул, что подобная инициатива на свет появилась, как ответ на нападения, что происходили в ряде российских школ. Депутат также напомнил, что по одной из версий эти атаки были каким-то образом связаны с фактом получения детьми «информации через интернет».

«Речь должна идти о реальных серьезных сроках, более десяти лет. Правда, касаться она должна лишь тех, кто представляет конкретное преступное сообщество, организованное группой лиц, которые действуют по предварительному сговору и имеют зловредные побуждения», - заявил Исаев.

Также он обратил внимание на то, что Госдума не планирует ужесточать уголовную ответственности для несовершеннолетних. Как известно, в январе Россию всколыхнули жестокие нападения, совершенные вооруженными подростками в школах. Случаи были зафиксированы в Улан-Удэ, Перми и Челябинской области.

Николай Офицеров