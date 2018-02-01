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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Сенате Польши приняли закон о концлагерях

В Сенате Польши приняли закон о концлагерях

Сегодня, 13:16
В Сенате Польши одобрили утверждение законопроекта, предусматривающего наказание за упоминание о том, что концлагеря, созданные немцами, являлись польскими. За подобные публичные высказывания гражданам грозит реальное тюремное заключение.

В Сенате Польши приняли закон о концлагерях

 

Данный законопроект был принят большинством голосов в польском Сенате, который внёс значительные поправки в закон относительно Института национальной памяти. В полную силу данный законопроект вступит сразу же после подписания его Анджеем Дудой, президентом Польши. За подобные изречения, в которых указывается, что концлагеря были польскими, гражданам грозит штраф, а в особых случаях - реальный тюремный срок. Принятый закон предусматривает различные меры наказания для тех граждан, которые предпринимают попытки утверждать причастность Польши к преступлениям нацистов.

Подобные наказания также настигнут тех людей, которые пропагандируют бандеровскую идеологию и публично отрицают факт состоявшейся Волынской резни. Данный закон предусматривает уголовное преследование любого, кто отрицает, что поляки являлись героями войны, а не соучастниками нацистской Германии.
Александр Вест
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