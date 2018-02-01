Пентагон заявил о рассекречивании российского космического оружия

Директор Национальной разведки Дэн Коутс подготовил доклад, о рассекречивании российского оружия в космосе, и отправил его на рассмотрение в Пентагон.

Пелагея Лебединская

Дэн Коутс в своем докладе отметил, что Россия и Китай изготовили высокотехнологическое космическое оружие, которое своими бортовыми лазерами будет использоваться против американских спутников. Это оружие оснащено лазерами и системой радиоэлектронной борьбы, и способно уничтожить работу всей спутниковой электроники. Также Россия изготовила импульсное электромагнитное оружие, которое может испортить электронику спутников. Коутс утверждает, что технологии для борьбы с этим оружием смогут разработать лишь к 2020 году.На 2016 год было зафиксировано на орбите Земли 780 спутников, которые принадлежат 43 странам мира.