«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Пентагон заявил о рассекречивании российского космического оружия

Пентагон заявил о рассекречивании российского космического оружия

Сегодня, 13:20
Директор Национальной разведки Дэн Коутс подготовил доклад, о рассекречивании российского оружия в космосе, и отправил его на рассмотрение в Пентагон.

Пентагон заявил о рассекречивании российского космического оружия

 

Дэн Коутс в своем докладе отметил, что Россия и Китай изготовили высокотехнологическое космическое оружие, которое своими бортовыми лазерами будет использоваться против американских спутников. Это оружие оснащено лазерами и системой радиоэлектронной борьбы, и способно уничтожить работу всей спутниковой электроники. Также Россия изготовила импульсное электромагнитное оружие, которое может испортить электронику спутников. Коутс утверждает, что технологии для борьбы с этим оружием смогут разработать лишь к 2020 году.

На 2016 год было зафиксировано на орбите Земли 780 спутников, которые принадлежат 43 странам мира.
Пелагея Лебединская
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