Мария Захарова прокомментировала заявление Украины об "атаке снегирей"

Украина атакует Россию из-за снегирей. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Никита Готский

Мария Захарова сообщает своим читателя в Facebook про «обвинения» Украины в отношении России касательно применения образа птицы снегиря в целях пропаганды. Как пишет дипломат, Киев атакует Москву по причине снегирей. Так, якобы РФ использует образ «украинской» птицы в пропаганде. Захарова далее продолжает, что российская сторона будто бы знакомит пернатое с восточным «братом», высказывая надежду, что они смогут договориться и беседуют на одном языке.Прежде Мария Захарова высказалась по поводу, что в корпусе украинского МИД поселился кот Амбассадор, который станет представлять «кошачьи интересы Украины» в мире. Также он станет защищать от «русокрыс» и оказывать помощь в выводе украинской молочной продукции на рынки планеты.