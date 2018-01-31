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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Мария Захарова прокомментировала заявление Украины об "атаке снегирей"

Мария Захарова прокомментировала заявление Украины об "атаке снегирей"

Вчера, 23:06
Украина атакует Россию из-за снегирей. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова прокомментировала заявление Украины об "атаке снегирей"

 

Мария Захарова сообщает своим читателя в Facebook про «обвинения» Украины в отношении России касательно применения образа птицы снегиря в целях пропаганды. Как пишет дипломат, Киев атакует Москву по причине снегирей. Так, якобы РФ использует образ «украинской» птицы в пропаганде. Захарова далее продолжает, что российская сторона будто бы знакомит пернатое с восточным «братом», высказывая надежду, что они смогут договориться и беседуют на одном языке.

Прежде Мария Захарова высказалась по поводу, что в корпусе украинского МИД поселился кот Амбассадор, который станет представлять «кошачьи интересы Украины» в мире. Также он станет защищать от «русокрыс» и оказывать помощь в выводе украинской молочной продукции на рынки планеты.
Никита Готский
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