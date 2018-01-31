Александр Невзоров считает, что Виталий Милонов является геем

Александр Невзоров считает ненормальным повышенный интерес Виталия Милонова к геям. По его мнению, депутата можно самого считать гомосексуалистом.

Никита Готский

Общаясь с журналистом Юрием Дудем, Невзоров отметил, что сомневается в традиционной сексуальной ориентации Милонова судя по его огромному увлечению темой ЛГБТ. Писатель отметил, что ему необходимо постоянно продлевать срок действия визы, у него достаточно мероприятий в Европе, там у публициста имеются давние друзья, поэтому он не желает иметь проблем на эту тему, в связи с чем у Невзорова хорошее отношение к геям.Дудь вспомнил, что Александр был знаком с Милоновым до того времени, как тот прославился благодаря своим неординарным высказываниям. По мнению, питерский депутат «Единой России» так увлечен обсуждением геем, что он сам является представителем нетрадиционных сексуальных меньшинств.Ранее Милонов заявил о важности уничтожить рэперов. По его мнению, они негативно влияют на русскую культуру, а начать казни нужно с Оксимирона.