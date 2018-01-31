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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В США рассказали, как планируют воевать с Россией и Китаем

В США рассказали, как планируют воевать с Россией и Китаем

Вчера, 19:52
Представители Пентагона рассказали. Как будет проходить война с Россией и Китаем. Подробностями течения предполагаемого военного конфликта поделился заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов американский Вооруженных сил генерал Пол Сельва.

В США рассказали, как планируют воевать с Россией и Китаем

 

Эксперт пояснил, что несмотря на некоторую общность, потенциальные военные действия будут различными в каждой из этих схваток. Если речь идет о войне с КНР, то решат судьбу кампании морские и воздушные сражения, а сухопутные войска будут выполнять роль вспомогательных.

Что касается предполагаемого столкновения с РФ, в Пентагоне планируют главные задачи возложить на сухопутные войска и ВВС. Тем не менее, флот будет играть не менее значимую роль – он должен обеспечить своевременную доставку войск в Европу. По словам Сельвы, Россию умышленно рассматривают как «глобальную», а не только европейскую угрозу.

Теперь американским стратегам предстоит выяснить, конфликт с какой из упомянутых стран более вероятен. Также необходимо определить, хватит ли мощностей на войну на два фронта.

Российский эксперт-американист Григорий Ярыгин прокомментировал потенциальную войну как попытку Пентагона получить как можно больше финансирования. К реальности, по словам специалиста, война с РФ не имеет никакого отношения. Россия определена американскими военными как ориентир для гонки вооружений. Однако в действительности Штаты не помышляют не то что о глобальном, а даже о локальном конфликте с РФ, хоть дискурс и будет нарастать.
Дарья Светозарова
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