В США рассказали, как планируют воевать с Россией и Китаем

Эксперт пояснил, что несмотря на некоторую общность, потенциальные военные действия будут различными в каждой из этих схваток. Если речь идет о войне с КНР, то решат судьбу кампании морские и воздушные сражения, а сухопутные войска будут выполнять роль вспомогательных.
Что касается предполагаемого столкновения с РФ, в Пентагоне планируют главные задачи возложить на сухопутные войска и ВВС. Тем не менее, флот будет играть не менее значимую роль – он должен обеспечить своевременную доставку войск в Европу. По словам Сельвы, Россию умышленно рассматривают как «глобальную», а не только европейскую угрозу.
Теперь американским стратегам предстоит выяснить, конфликт с какой из упомянутых стран более вероятен. Также необходимо определить, хватит ли мощностей на войну на два фронта.
Российский эксперт-американист Григорий Ярыгин прокомментировал потенциальную войну как попытку Пентагона получить как можно больше финансирования. К реальности, по словам специалиста, война с РФ не имеет никакого отношения. Россия определена американскими военными как ориентир для гонки вооружений. Однако в действительности Штаты не помышляют не то что о глобальном, а даже о локальном конфликте с РФ, хоть дискурс и будет нарастать.