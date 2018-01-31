В США рассказали, как планируют воевать с Россией и Китаем

Представители Пентагона рассказали. Как будет проходить война с Россией и Китаем. Подробностями течения предполагаемого военного конфликта поделился заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов американский Вооруженных сил генерал Пол Сельва.

Дарья Светозарова

Эксперт пояснил, что несмотря на некоторую общность, потенциальные военные действия будут различными в каждой из этих схваток. Если речь идет о войне с КНР, то решат судьбу кампании морские и воздушные сражения, а сухопутные войска будут выполнять роль вспомогательных.Что касается предполагаемого столкновения с РФ, в Пентагоне планируют главные задачи возложить на сухопутные войска и ВВС. Тем не менее, флот будет играть не менее значимую роль – он должен обеспечить своевременную доставку войск в Европу. По словам Сельвы, Россию умышленно рассматривают как «глобальную», а не только европейскую угрозу.Теперь американским стратегам предстоит выяснить, конфликт с какой из упомянутых стран более вероятен. Также необходимо определить, хватит ли мощностей на войну на два фронта.Российский эксперт-американист Григорий Ярыгин прокомментировал потенциальную войну как попытку Пентагона получить как можно больше финансирования. К реальности, по словам специалиста, война с РФ не имеет никакого отношения. Россия определена американскими военными как ориентир для гонки вооружений. Однако в действительности Штаты не помышляют не то что о глобальном, а даже о локальном конфликте с РФ, хоть дискурс и будет нарастать.