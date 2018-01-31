Трамп снова номинируется на получение Нобелевской премии мира

Американского президента Дональда Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира. Конкуренцию ему составят правозащитники из России.

Никита Готский

В настоящее время проводится подача заявок на вручение премии. Как сообщают норвежские депутаты, на соискание Нобелевской премии выдвинуты работница «Новой газеты» России Елена Милашина, правозащитницы Светлана Ганнушкина и Ольга Садовская. При этом скандинавские чиновники уверены, что права человека в России находятся под немалым давлением.Также претендует на Нобелевскую премию мира и президент США Дональд Трамп. Его выдвигали представители США, а сам действующий глава американского государства номинируется на данную награду уже в третий раз. Его кандидатуру предложили за приверженность идеологии «борьбы за мир при помощи силы», а также возрождение стратегической оборонной инициативы США.