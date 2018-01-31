Минздрав введен контроль качества предоставления медицинской помощи

По ее словам, Минздрав подготовил законопроект, который связан с управлением качества медицинской помощи. Согласно материалам документа, если врач постоянно нарушает нормативы лечения, то для этого вводится новая система внеочередной аккредитации, иначе говоря, повторный допуск к профессиональной деятельности. Если сотрудник плохо выполняет свои трудовые обязанности, он обязуется пройти необходимое повышение квалификации. По ее словам, Минздрав подготовил законопроект, который связан с управлением качества медицинской помощи. Согласно материалам документа, если врач постоянно нарушает нормативы лечения, то для этого вводится новая система внеочередной аккредитации, иначе говоря, повторный допуск к профессиональной деятельности. Если сотрудник плохо выполняет свои трудовые обязанности, он обязуется пройти необходимое повышение квалификации.

В конце прошедшего года общественные деятели выступили с инициативой дать медикам возможность отказаться проводить аборт по соображениям совести. С точки зрения этики, аборты противоречат принципу «не навреди» и праву пациента на получение данных о вмешательстве в его вероятные последствия.

Никита Готский

Минздрав России намерен усилить контроль за качеством оказания врачебной помощи. С таким заявлением выступила глава ведомства Вероника Скворцова.