Минздрав введен контроль качества предоставления медицинской помощи

По ее словам, Минздрав подготовил законопроект, который связан с управлением качества медицинской помощи. Согласно материалам документа, если врач постоянно нарушает нормативы лечения, то для этого вводится новая система внеочередной аккредитации, иначе говоря, повторный допуск к профессиональной деятельности. Если сотрудник плохо выполняет свои трудовые обязанности, он обязуется пройти необходимое повышение квалификации.
Минздрав введен контроль качества предоставления медицинской помощиВчера, 19:40
Минздрав РФ намерен за два-три года снизить дефицит врачей в стране. Такое заявление сделала глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова.
Олег Салагай, занимающий пост главы департамента здоровья Минздрава РФ, сообщил, что смертность не является показателем качества и доступности медицины. Данное
Министерство здравоохранения Украины обратилось ко всем митингующим людям и организаторам акций протестов не осложнять работу скорой помощи и дать возможность