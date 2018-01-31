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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Данил Корецкий возглавил комиссию по помилованию

Данил Корецкий возглавил комиссию по помилованию

Вчера, 18:56
Сегодня в Ростовской области был назначен главой комиссии по вопросам о помиловании Данил Конецкий. Он является заслуженным юристом России и профессором юридических наук.

Данил Корецкий возглавил комиссию по помилованию

 

Данил Конецкий доктор юридических наук проработал в комиссии в течение 14 лет, и его опыт принесет много пользы. Только в прошлом году было рассмотрено 12 заседаний по вопросам о помиловании, и 138 ходатайств об осужденных. В этом году на рассмотрение комиссии уже было предоставлено два дела. На пост Конецкий заступил вместо Петра Тищенко, который скоропостижно скончался 20 декабря 2017 года. Данил Конецкий своим опытом и знаниями сможет справедливо рассмотреть дело осужденных и вынести правильное решение по поводу помилования.

Напомним, что Данил Конецкий не только профессор юридических наук, но еще и писатель художественных книг. Он издал 48 произведений, одно из них под названием «Антикиллер» было экранизировано.
Пелагея Лебединская
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